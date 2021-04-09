Диетолог пояснила, сколько алкоголя можно женщинам, чтобы не потерять красоту

О разрушительном влиянии алкоголя на организм известно каждому взрослому человеку. Спиртные напитки не идут на пользу никому, однако женскому организму они вредят куда больше, ударяя по здоровью и красоте.

О том, сколько и чего выпивать, чтобы не растерять молодость и привлекательность, корреспонденту ФАН рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

«Алкоголь в количестве 150 мл красного или белого сухого вина раз в две недели не будет вреден женскому организму. В пересчете это рюмка водки или коньяка, что вполне допустимо для праздников. Большие дозы уже нежелательны, особенно для молодой женщины, которая планирует рожать детей», — рассказывает специалист.

Красное и белое сухое вино в допустимых количествах может оказать и пользу, защитив сосуды от атеросклероза. Однако эксперт обращает внимание, что из алкоголя не следует делать средство профилактики, ведь в нашем арсенале достаточно лекарственных средств и полезных продуктов питания.

Употребление других спиртных напитков, будь то ликер или пиво, врач допускает, но напоминает о чувстве меры и реальных негативных последствиях при каждодневном распитии. При этом пиво на фоне конкурентов выступает куда более рискованным: напиток влияет на обмен половых гормонов и у женщин, и у мужчин.

Известно, что женщины зачастую отдают предпочтение более крепким напиткам, полагая, что они нанесут меньший вред фигуре. Оказывается, здесь опасность подстерегает дам сразу с двух сторон.

«Чем крепче алкоголь — водка, коньяк, джин — тем он калорийнее. И чем выше крепость, тем выше и вероятность сухости кожи и ранних морщин из-за потери коллагена», — уверяет диетолог.

Дело в том, что спиртное содержит так называемые быстрые углеводы, которые не расходуются организмом, а превращаются в жировые отложения. А способность алкоголя повышать аппетит известна, пожалуй, каждому. И «поплывшая» фигура не главная беда: при регулярном переедании страдает поджелудочная железа и может развиться острый панкреатит.

При желании сделать поблажку себе любимой врач рекомендует несколько вариантов щадящих напитков: пунш, состоящий из вина и фруктов, вино, разбавленное соком, полусухое шампанское или же светлое пиво низкого градуса. Любительницам крепких напитков Анна Белоусова советует насладиться коньяком, но строго из бокалов, для него предназначенных.

«И главный совет: помимо бокалов и фужеров на вашем столе обязательно должен стоять стакан с водой или негазированным лимонадом, на крайний случай. Каждый глоток алкоголя требует двух глотков воды. Тогда и спиртного вы выпьете меньше, чем хотелось бы», — заключает собеседница ФАН.

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