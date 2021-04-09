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Диетолог пояснила, сколько алкоголя можно женщинам, чтобы не потерять красоту

Диетолог пояснила, сколько спиртного можно женщинам, чтобы не потерять красоту

О разрушительном влиянии алкоголя на организм известно каждому взрослому человеку. Спиртные напитки не идут на пользу никому, однако женскому организму они вредят куда больше, ударяя по здоровью и красоте.

О том, сколько и чего выпивать, чтобы не растерять молодость и привлекательность, корреспонденту ФАН рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

«Алкоголь в количестве 150 мл красного или белого сухого вина раз в две недели не будет вреден женскому организму. В пересчете это рюмка водки или коньяка, что вполне допустимо для праздников. Большие дозы уже нежелательны, особенно для молодой женщины, которая планирует рожать детей», — рассказывает специалист.

Красное и белое сухое вино в допустимых количествах может оказать и пользу, защитив сосуды от атеросклероза. Однако эксперт обращает внимание, что из алкоголя не следует делать средство профилактики, ведь в нашем арсенале достаточно лекарственных средств и полезных продуктов питания.

Употребление других спиртных напитков, будь то ликер или пиво, врач допускает, но напоминает о чувстве меры и реальных негативных последствиях при каждодневном распитии. При этом пиво на фоне конкурентов выступает куда более рискованным: напиток влияет на обмен половых гормонов и у женщин, и у мужчин.

Диетолог пояснила, сколько спиртного можно женщинам, чтобы не потерять красоту

Известно, что женщины зачастую отдают предпочтение более крепким напиткам, полагая, что они нанесут меньший вред фигуре. Оказывается, здесь опасность подстерегает дам сразу с двух сторон.

«Чем крепче алкоголь — водка, коньяк, джин — тем он калорийнее. И чем выше крепость, тем выше и вероятность сухости кожи и ранних морщин из-за потери коллагена», — уверяет диетолог.

Дело в том, что спиртное содержит так называемые быстрые углеводы, которые не расходуются организмом, а превращаются в жировые отложения. А способность алкоголя повышать аппетит известна, пожалуй, каждому. И «поплывшая» фигура не главная беда: при регулярном переедании страдает поджелудочная железа и может развиться острый панкреатит.

При желании сделать поблажку себе любимой врач рекомендует несколько вариантов щадящих напитков: пунш, состоящий из вина и фруктов, вино, разбавленное соком, полусухое шампанское или же светлое пиво низкого градуса. Любительницам крепких напитков Анна Белоусова советует насладиться коньяком, но строго из бокалов, для него предназначенных.

«И главный совет: помимо бокалов и фужеров на вашем столе обязательно должен стоять стакан с водой или негазированным лимонадом, на крайний случай. Каждый глоток алкоголя требует двух глотков воды. Тогда и спиртного вы выпьете меньше, чем хотелось бы», — заключает собеседница ФАН.

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