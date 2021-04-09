Армия ЦАР ликвидировала две сотни боевиков на северо-западе страны

Банги, 9 апреля. На северо-западе Центральноафриканской республики от боевиков зачищен город Нием. Об успехах армии сообщил советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров. Он уточнил, что это стратегически важный населенный пункт.

«Армия взяла под контроль город Нием. Это очень важная стратегическая точка. Было нейтрализовано около 200 боевиков. Российские инструкторы участвовали в планировании операции и оказывали солдатам моральную поддержку», — написал политик в Twitter.

Les FACA ont pris le contrôle de la ville de Niem. C’est un point stratégique très important. Environ 200 rebelles ont été neutralisés. Les alliés ont pris part à la planification de l’opération et ont apporté un soutien moral aux soldats — Valery Zakharov (@VlrZakharov) April 9, 2021

За два дня до освобождения Ниема правительственные войска участвовали в крупном бою с радикалами недалеко от данного населенного пункта. Согласно информации разведки, боевики из «Коалиции патриотов за перемены» рассчитывали превратить город в перевалочную базу, где на тот момент уже находились около 700 бандитов.

Прошедшее сражение завершилось разгромом боевиков. А освобождение Ниема стало еще одним шагом к окончательной победе центральноафриканских властей над конгломератом группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC) под руководством экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Последний объявлен в розыск по обвинению в попытке государственного переворота.

Армия ЦАР уже взяла под контроль всю территорию республики. Как уточнил ранее Валерий Захаров, в стране остались лишь отдельные преступные элементы, которых в скором времени нейтрализуют силовики.

Действия ВС африканского государства обеспечили беспрецедентный уровень безопасности, который жители ЦАР не ощущали десятилетиями. Лучшим примером этого служит масштабное празднование Пасхи в спокойной обстановке. На зачищенных от боевиков территориях также восстанавливается торговля, в дома возвращаются беженцы, а в республике свободно проводят культурные и спортивные мероприятия.