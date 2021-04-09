Лунатизм во взрослом возрасте может говорить об опасном заболевании

Москва, 9 апреля. Взрослые люди с проявлениями лунатизма подвержены риску развития болезни Альцгеймера, сообщил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

Тревожными являются случаи, при которых лунатизм во взрослом возрасте возник внезапно, так как это может являться симптомом деменции, отметил эксперт. Лунатизм считается расстройством парасомнического спектра, при котором во сне человек способен выполнять определенные действия или просто ходить.

Обычно это может наблюдаться у детей трех–пяти лет и редко отражается на развитии. Но если раньше подобное поведение не наблюдалось, а резко возникло во взрослом возрасте, то это может говорить о серьезных нарушениях, считает эксперт. Хождение во сне может быть следствием сосудисто-мозговой недостаточности и даже возникновения опухолей. При наличии подобных симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться к специалисту.

Ранее сомнолог Алексей Мелехин озвучил классификацию инсомнических субтипов. Четыре разные группы отличаются характером поведенческих реакций и психотипом.