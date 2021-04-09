Диеты с низким содержанием жиров оказались опасны для мужского здоровья

Лондон, 9 апреля. Британские ученые предупредили об опасности диет с низким содержанием жиров, которые могут угрожать мужскому здоровью за счет снижения уровня тестостерона.

Специалисты из Университета Вустера проанализировали данные о результатах нескольких исследований, в которых приняло участие в общей сложности 206 человек. Добровольцам предлагалось соблюдать определенные диеты, предусматривающие разный уровень содержания жиров в рационе.

Таким образом диетологам удалось выяснить, что режим питания с низким содержанием жиров приводит к уменьшению уровня тестостерона примерно на 10-15%. Более заметно это явление наблюдалось у мужчин, которые придерживались вегетарианской диеты с низким содержанием жиров: в этом случае показатель достигал 26%.

В свою очередь, выработке тестостерона в организме способствуют полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Найти их можно в составе жирной морской рыбы, растительного масла и ряда других продуктов.