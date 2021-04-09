СМИ сообщили о запрете части пассажирских рейсов из России в Турцию

Москва, 9 апреля. Чартерные и часть грузопассажирских рейсов из России в Турцию окажутся под запретом с понедельника.

Об этом решении оперативного штаба 78.ru сообщили источники. Однако возможен и еще один вариант — для всех прибывающих из Турции российских туристов введут обязательный 14-дневный карантин.

При этом полного запрета всех рейсов в Стамбул не будет. Однако официального подтверждения пока не поступало.

Как стало известно ранее, именно из Турции в Россию чаще всего попадают мутировавшие штаммы коронавирусной инфекции. Источник ФАН в туристической отрасли подтвердил обсуждение данной ситуации.