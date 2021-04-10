Адвокат Pussy Riot Волкова назвала условия для защиты Навального в суде

Москва, 10 апреля. Адвокат Виолетта Волкова рассказала о закрытом рынке политической защиты в России и правозащитных организациях, живущих на иностранные гранты.

«Действительно, в России есть закрытый рынок политической защиты. Простой юрист или адвокат проникнуть на этот рынок не может», — заявила юрист.

Волкова назвала адвокатские организации, которые живут на зарубежные гранты и защищают политических активистов.

Адвокат объяснила, зачем и для кого Любовь Соболь выставляет себя «жертвой режима». По ее словам, Соболь пытается защититься политизацией своих действий, получить гранты и зарубежную поддержу.

Кроме того, Волкова рассказала о своих правилах адвокатской защиты. Она призналась, что готова защищать любого преступника, даже Алексея Навального.

Подробнее о российском рынке политической защиты — в новом выпуске «Милонов-шоу» в субботу.