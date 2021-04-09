Искалеченная экс-мужем Грачева объяснила, почему скрывала беременность

Санкт-Петербург, 9 апреля. Маргарита Грачева, которая прославилась на всю страну после истории с искалечившим ее ныне бывшим мужем, объяснила, почему не сразу рассказала публике о новой беременности.

Трагедия произошла с Грачевой в 2017 году. Супруг вывез девушку в лес и отрубил ей кисти рук. Врачам удалось восстановить одну конечность, вместо второй пострадавшая от рук тирана сейчас носит протез.

Грачева смогла наладить жизнь после страшного инцидента и даже вышла замуж во второй раз. Кроме того, она стала ведущей программы «Близкие люди» на канале «Россия-1». Вместе с супругом Максимом девушка, перебравшаяся в Санкт-Петербург, воспитывает двоих сыновей от первого брака. Сейчас пара ждет совместного ребенка, но беременность телеведущая некоторое время скрывала.

«Сначала как-то хотелось самой насладиться этим состоянием, но потом поняла, что дальше скрывать будет сложно, ведь я каждую неделю появляюсь в телеэфире, поэтому решила рассказать о беременности», — объяснила она в интервью «СтарХиту».

О своем интересном положении Грачева сообщила поклонникам неделю назад. Фанаты порадовались за телеведущую и пожелали ей счастья. Пол будущего ребенка она пока не знает, но коллеги очень ждут девочку.