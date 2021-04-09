Испанские ученые нашли в косметике опасные для женщин химические вещества

Рим, 9 апреля. Некоторые косметические продукты содержат эндокринные разрушители. Эти химические вещества могут имитировать или блокировать действие гормонов.

Частое использование косметики может привести к эндометриозу — распространенному гинекологическому заболеванию, способному вызвать бесплодие. Об этом рассказали испанские ученые из университета Гранады.

Согласно статистике, им может страдать каждая десятая женщина репродуктивного возраста. Эта угроза существует из-за ингредиентов, которые входят в состав помад, лаков для ногтей, масок для лица и так далее.

Специалисты в ходе исследований с участием 124 женщин выявили четкую связь между частым использованием различных видов косметики и высоким уровнем парабенов и бензофенонов, который связан с повышенным риском развития эндометриоза. Ученые призвали представительниц прекрасного пола реже краситься и переходить на продукты без этих веществ в составе.