Истерическое поведение украинца Запорожского в эфире «Время покажет» удивило Шейнина

Москва, 9 апреля. Украинского эксперта Сергея Запорожского уличили во лжи во время эфира телепередачи «Время покажет», его истерическая реакция на «разоблачение» удивила ведущего программы.

Отмечается, что во время перерыва на рекламу Запорожский поспорил с политологом Владимиром Корниловым о ситуации в Донбассе. Украинец заявил, что с начала 2021 года ответный огонь с территории ЛДНР якобы привел к 29 жертвам среди мирного населения на подконтрольной Киеву территории, передает «Экономика сегодня».

Корнилов в свою очередь опроверг слова украинского эксперта, озвучив ряд неоспоримых доказательство того, что речь идет о статистике жертв за весь 2020 год, а не текущий. Примечательно, что словесную перепалку снял на видео журналист Максим Юсин, пригрозивший выложить ролик в Сети.

Юсин рассказал о произошедшем, когда эфир возобновился, что вызвало у гостя из Украины сильные эмоции. Телеведущий Артем Шейнин был крайне удивлен истерическим поведением украинца и посоветовал коллегам проверить его здоровье.

«У тебя точно все хорошо? Мне кажется, ты слишком напрягся от «разоблачения», – сказал Шейнин.

Ранее политический эксперт Владимир Джаралла рассказал, зачем США толкают Украину к возобновлению полноформатной войны в Донбассе. Политолог уверен, что Вашингтон хочет убить одним выстрелом трех зайцев, передает «Царьград».