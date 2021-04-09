Председатель «Сильной России» призвал заняться повышением соцзащиты узников концлагерей

Москва, 9 апреля. Нужно акцентировать внимание властей на повышении степени социальной защиты пленников концлагерей, считает председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Он выступил во время пресс-конференции Общественной службы новостей на тему «Поддержка бывших малолетних узников фашистских концлагерей со стороны государства и общества: проблемы и пути их решения». Председатель движения указал на те вопросы, в которых требуется участие властей.

«Следует обратить внимание органов государственной власти на необходимость повышения уровня социальной защиты бывших узников фашистских концлагерей. Их голос должен быть услышан, чтобы Госдума предприняла наконец для этого реальные шаги», — сказал Антон Цветков.

Ранее председатель движения призвал отслеживать расходы чиновников для искоренения коррупции. Он считает такой метод наиболее эффективным. Контроль за доходами не всегда раскрывает истинное положение дел. Недобросовестный человек всегда найдет способы обойти закон, отметил общественный деятель.

Иногда госслужащие подают декларации с минимальными цифрами, но ведут роскошный образ жизни, считает Цветков. В таких ситуациях ответа на вопрос о природе происхождения истраченных средств не следует, добавил председатель «Сильной России».