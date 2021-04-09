Доля электромобилей может вырасти в России к 2030 году

Москва, 9 апреля. Правительство России не рассчитывает на резкое увеличение количества газовых или электрических автомобилей в ближайшие десять лет.

Доля соответствующих агрегатов на рынке страны к 2030 году должна составить не менее 1% и 5% соответственно, беспилотных автомобилей — минимум 2%, следует из уточненной и продленной кабмином госпрограммы развития промышленности до 2030 года, передает ТАСС.

Стратегия развития автопрома, утвержденная в 2018 году, предполагала, что к 2025 году доля электромобилей достигнет 4–5% продаж. В результате реализации подпрограммы по транспортному и специальному машиностроению объем беспилотных легковых машин третьего уровня по классификации SAE должен составить не менее 2% к 2030 году.

Кроме того, минимум 75% производителей автомобилей, работающих на территории Российской Федерации, к указанному периоду достигнут уровня локализации 8 тысяч баллов и более. Ранее сообщалось, что презентация первого отечественного предприятия по производству малого коммерческого электротранспорта «Эльтавр» состоялась в Крыму.