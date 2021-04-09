Ученые из США обнаружили природный синий краситель в красной капусте

Вашингтон, 9 апреля. Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе смогли отыскать природную альтернативу искусственным синим красителям.

Необходимый пигмент они обнаружили в составе обычной краснокочанной капусты. По словам специалистов, синие пигменты довольно редко встречаются в природных материалах. Именно поэтому большая часть продуктов такого цвета производится с применением синтетических красителей.

Природный синий пигмент в этом овоще представляет собой вариацию молекулы антоциана. Вещество присутствует в составе капусты в небольших объемах, однако эксперты уверяют, что можно производить большие количества пигмента, если воздействовать особым ферментом на красные антоцианы.

Американские ученые ранее разработали прототип стиральной машинки для наушников. По словам создателей, дезинфекция будет занимать не более двух минут.