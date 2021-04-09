Панафриканский кинофестиваль FESPACO перенесен на осень из-за угрозы COVID-19

Уагадугу, 9 апреля. Власти Буркина-Фасо приняли решение перенести крупнейший в Африке кинофестиваль FESPACO на середину октября в связи с продолжающейся пандемией COVID-19.

Панафриканский фестиваль кино и телевидения FESPACO впервые прошел в 1969 году. С тех пор мероприятие традиционно проводится в Уагадугу раз в два года.

Для FESPACO отбираются исключительно картины, снятые африканцами и произведенные преимущественно на континенте. Главный приз — золотой жеребец Йенненги, персонаж местной мифологии. Также на фестивале вручается премия Умару Ганда за лучший дебютный фильм и премия Поля Робсона за лучшую кинокартину режиссера из африканской диаспоры.

«Мы уже зарегистрировали 900 фильмов из 28 стран, в том числе 71 из Буркина-Фасо», — сообщила министр культуры африканского государства Элиз Тиомбиано.

Планировалось, что в текущем году показы начнутся с 27 февраля. Однако еще в конце января на фоне второй волны коронавируса сроки сдвинули на середину весны. В начале апреля пресс-секретарь правительства Буркина-Фасо Усени Тамбура сообщил, что кабинет министров принял решение перенести фестиваль на 16–23 октября. По его словам, мероприятие будет проходить с соблюдением всех мер безопасности, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Элиз Тиомбиано рассказала, что в прошлый раз гостями фестиваля стали 700 иностранцев, но теперь их число сократится до 150. Кроме того, показы и церемония награждения победителей состоится во дворце спорта в Уагадугу, который рассчитан на пять тысяч мест. Хотя ранее площадкой мероприятия являлся стадион имени Джозефа Кономбо вместимостью 25 тысяч зрителей.

В 2021 году FESPACO проходит под лозунгом «Африканское кино и диаспоры: новые таланты, новые вызовы». Стоимость проведения мероприятия составляет более двух миллиардов франков КФА (около трех миллионов евро) Несмотря на кажущуюся провинциальность, за мероприятием всегда внимательно следят представители американского и европейского кинобизнеса.