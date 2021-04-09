Васильев обвинил Софию Ротару в сговоре с высшими силами

Москва, 9 апреля. Секреты молодости известной исполнительницы Софии Ротару стали известны историку моды Александру Васильеву. Эксперт уверен, что артистка когда-то заключила выгодный союз.

Внешний вид Софии Ротару восхищает, артистка одна из немногих, кому удалось сохранить свои черты лица и стройную фигуру. Понятно, что она ложилась под нож пластического хирурга, однако это сложно доказать.

Историк моды Александр Васильев уверен, что эффектную внешность певица сохраняет исключительно благодаря связи с потусторонними силами. Он уверен, что Ротару знает секрет, который никому не рассказывает.

«Я бы сказал, что Ротару вступила в сговор с высшими силами. Она знает секрет вечной молодости», — в шутку обвинил народную артистку СССР ведущий программы «Модный приговор».

Позже модный эксперт серьезно добавил, что один из залогов красоты певицы — отличный стилист, идеально подбирающий одежду по типу внешности знаменитости. При этом за последние годы Ротару ни разу не экспериментировала с нарядами и не позволяла себе выход на публику в откровенном виде.

«Они знают, что ей идет: вертикальные линии, например. Ротару выбирает верную длину, правильную долю прозрачности», — объяснил Васильев в интервью изданию «7 дней».

Даже поклонники артистки иногда не верят, что их кумир может так прекрасно выглядеть. Недавно Ротару опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с 47-летней невесткой. Многие фолловеры отметили, что женщины выглядят ровесницами.