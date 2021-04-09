Украина может оказаться на грани выживания из-за скандала с «Мотор Сич»

Киев, 9 апреля. Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express рассказала, как стоит поступить киевским властям в решении вопроса с заводом «Мотор Сич».

Украине необходимо принять правильное решение в вопросе с «Мотор Сич». Если Киев окончательно рассорится с Пекином, то ему придется заплатить порядка 5 млрд рублей по решению суда. Это поставит украинскую демократию на грань выживания. При этом продавать предприятие Китаю тоже нельзя. По мнению автора материала, сейчас идет речь о выживании Украины, которой нужно выбирать между фатальными экономическими потерями и угрозой лишения суверенитета.

Задача Киева — найти точки соприкосновения с Китаем и при этом сохранить партнерство с США. По мнению Defense Express, это могут быть инвестиции в агросектор, учитывая то, что страна запускает рынок земли. Также китайцев могут заинтересовать стратегические инвестиции в украинские порты, авиастроение или погрузочно-логистические терминалы.

Цель — дать Поднебесной альтернативу, которая позволит сохранить Киеву контроль над «Мотор Сич» и заставит Китай отказаться от исков.

Ранее политаналитик Владимир Соловейчик сообщил, что украинские власти из-за инцидента с «Мотор Сич» ввязались в большой международный скандал, который повлечет за собой долговременные негативные последствия.