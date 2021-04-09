Алена Рапунцель показала кухню обновленного «Дома-2»

Москва, 9 апреля. Участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Алена Рапунцель побывала на «поляне» проекта, который скоро возвращается в эфир, и поделилась кадрами с поклонниками.

Скандально известная телестройка более 16 лет выходила в эфир на канале ТНТ, однако в конце 2020 года трансляция прекратилась. Создатели проекта сразу говорили, что «Дом-2» не закроется окончательно, а «переедет» на другой канал. Это сообщение оказалось правдивым — в апреле реалити-шоу начнут показывать на канале «Ю».

Алена Рапунцель вернется на проект со своим возлюбленным Ильей Семиным, сыном Богданом и мамой Татьяной Владимировной. Знаменитость уже успела съездить на площадку и показала снятые там кадры в Instagram Stories. Например, поклонники смогли увидеть кухню обновленного «Дома-2».

«Пока пустая кухня, но скоро здесь будут новые любовные истории, работающие камеры», — сказала за кадром Рапунцель.

Блогер была приятно удивлена, когда увидела на стенах общей комнаты свои снимки. Кроме того, она отыскала на кадрах своих сына и маму.

Алена Рапунцель признавалась, что после возвращения на «поляну» ее накрыла ностальгия. Звезда реалити-шоу испытала шквал эмоций, увидев место, которое уже стало для нее родным.