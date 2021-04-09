Кто следующим сбежит с тонущего корабля ФБК

Соратники осужденного блогера Алексея Навального постепенно сбегают в Европу, спасаясь от уголовного преследования за совершенные правонарушения.

Ключевые медийные персоны ФБК (признан иноагентом), за исключением отбывающего наказание основателя фонда Алексея Навального и нескольких его ближайших соратников, продолжают подстрекать россиян к участию в незаконных акциях, находясь за пределами РФ. Они предпочли уехать из страны, чтобы избежать ответственности за многочисленные правонарушения, в том числе и за финансовые махинации. При этом, комфортно обустроившись за границей, окрыленные чувством собственной безнаказанности, они подставляют под удар собственных сторонников и коллег.

Кто сбежал за границу

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков уехал в Европу еще в апреле 2014 года после объявления в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве. Он проходил по делу о хищении средств, собранных в ходе избирательной кампании Навального в мэры Москвы в 2013 году. В 2015 получил политическое убежище в Великобритании. Несмотря на бегство и весьма очевидное нежелание возвращаться на Родину, не дает о себе забыть. Так, в январе текущего года он обратился к президенту США с просьбой ввести санкции в отношении ряда российских политиков и бизнесменов, которые, по его мнению, причастны к «преследованию» основателя фонда.

Номинальный директор ФБК Иван Жданов в январе 2021 года в срочном порядке направился в Германию через территорию Белоруссии. Он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, в том числе по делу об отмывании денежных средств, полученных преступным путем. На так давно, очевидно, перебрался в Прибалтику, откуда сейчас ведут подрывную деятельность его беглые соратники.

Объявленный в федеральный и межгосударственный розыск в СНГ глава сети штабов Навального (структурное подразделение иноагента ФБК) Леонид Волков, в отношении которого 28 января 2021 года СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий), скрывается от ответственности в Литве. Об этом свидетельствуют эфиры «Навальный LIVE», выходившие с февраля текущего года. В роликах на YouTube-канале он по-прежнему освещает оппозиционную повестку и призывает россиян поддержать кампанию за освобождение Навального.

Помимо Волкова, в одной и той же студии в Прибалтике делала различные заявления и руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих. В ряде СМИ сообщалось, что она постоянно проживает в Лондоне и нечасто приезжает в Россию при том, что в Зеленограде у нее живет пожилая бабушка Валентина Васильевна. Личность загадочной спутницы Алексея Навального стала известна широкой общественности только в 2020 году. В «Фонде борьбы с коррупцией» (иноагент) зачем-то тщательно ее скрывали, вероятно, в связи с тем, что она может быть связующим звеном с западными кураторами.

Георгий Албуров не объявлен в розыск — в отличие от большинства своих коллег. Он лишь проходит свидетелем по «санитарному делу» — серии уголовных дел, возбужденных за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированных акций в Москве 23 января 2021 года. Тем не менее сотрудник ФБК покинул страну и записывает эфиры вместе с остальными скрывающимися в Европе соратниками Навального.

Менеджер проектов ФБК Руслан Шаведдинов, уклонявшийся от воинской службы, также засветился на стриме из Литвы. Фон на заднем плане и стол такие же, как и в февральских эфирах «Навальный LIVE» с другими функционерами фонда. В открытых источниках нет информации, подтверждающей его выезд из России, очевидно, он пошел по стопам сбежавших коллег и по-тихому покинул страну. Впрочем, ему не привыкать скрываться за рубежом, пока сторонники оппозиции выходят на незаконные уличные акции. В августе 2019 года 25-летний активист уже отсиживался в Риге с Волковым и Кирой Ярмыш под предлогом участия в конференции Фонда Бориса Немцова.

Супруга основателя ФБК Юлия Навальная в марте улетела в Германию и еще ни разу не навестила мужа в исправительной колонии (ИК-2) во Владимирской области, где он отбывает наказание.

Кто остается в РФ

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный ближайшие несколько лет не сможет присоединиться к своим соратникам, скрывающимся в Литве. Блогер вернулся в Россию после «отравления» 17 января 2021 года. По прибытии его задержали за многократное нарушение условного срока по делу «Ив Роше», в соответствии с которыми он был обязан в установленные дни отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Симоновский столичный суд 2 февраля 2021 года постановил заменить условный срок на 3,5 года колонии общего режима с учетом домашнего ареста.

Из РФ пока еще не уехала юрист ФБК Любовь Соболь, которой в феврале текущего года были предъявлены обвинения по «санитарному делу» (ст. 236 УК РФ) и по делу о проникновении в жилье (ч. 2 ст.139 УК РФ). В апреле Мосгорсуд заменил активистке домашний арест на ограничение определенных действий за подстрекательство к нарушению санитарных норм на несанкционированной акции 23 января. Ей запрещается покидать пределы жилого помещения в период с 8 вечера до 6 утра, а также контактировать с лицами, проходящими по данному уголовному производству в качестве свидетелей, потерпевших, обвиняемых или подозреваемых, пользоваться почтой, телеграфом, интернетом и телефонной связью по обстоятельствам, касающимся расследования. Очевидно, что она не планирует сбегать за границу в ближайшее время, так как рассчитывает получить мандат депутата Госдумы на осенних выборах.

Также в стране пока остаются глава глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, обвиняемые по «санитарному делу». Первой, как и Соболь, отменили домашний арест, однако за незаконную акцию вблизи колонии в Покрове, где сидит основатель ФБК, судебная инстанция может пересмотреть свое решение в отношении нарушительницы.

Владимир Милов не сбежал в Прибалтику или Германию, он и в России чувствует себя неплохо, поскольку его никто не разыскивает и не преследует по закону. Ближайший соратник Алексея Навального пока еще не отметился серьезными правонарушениями. Вместе с этим в течение последних месяцев он не демонстрировал такой активности в Сети, как его сбежавшие в Европу коллеги.

Кто следующий

Список сотрудников ФБК, уехавших под спонсорское крыло в ЕС, вскоре может пополниться. И это точно будет не основатель и главный вдохновитель фонда, поскольку ему еще предстоит отбывать два с половиной года в исправительной колонии. Соболь вряд ли откажется от своих амбициозных планов до окончания парламентских выборов, а Васильева, фактически заняв ее место, подогревает протестное движение лозунгами за освобождение Навального. Владимир Милов давно уже мог покинуть страну, но не сделал этого, так как не является фигурантом уголовных дел.

Из всех наиболее известных соратников осужденного блогера остается лишь Кира Ярмыш, которая до 23 июня будет находиться под домашним арестом. Именно она с большой долей вероятности следующей сбежит в Европу, где ее уже дожидается возлюбленный Руслан Шаведдинов. С увеличением количества уехавших за границу сотрудников ФБК, скорее всего, будет усиливаться и градус их критики в адрес действующей власти.