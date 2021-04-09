Житель Курска с уголовным прошлым бросался на прохожих с ножом

Курск, 9 апреля. Пьяный мужчина устроил дебош на улице в центре города. От действий рецидивиста пострадала женщина.

На неадеквата несколько раз докладывали в полицию. Потерпевшие рассказали, что мужчина разгуливал с ножом на улице Дмитрова. Он пытался догнать жертв, однако ничего сделать злоумышленник так и не смог, рассказали в УМВД.

Позже нападавший повстречал 35-летнюю женщину, которой он угрожал холодным оружием, чтобы забрать смартфон. Храбрая горожанка пыталась дать отпор обидчику, но получила травму руки и порезы. Во время борьбы телефон она так и не отдала.

Преступник сбежал с места нападения, но его задержали. Бывший зек был пьян и успел выбросить нож. Правоохранители пробили его по базе и выяснили, что он был неоднократно судим за аналогичные нападения.

Застолье на Урале закончилось поножовщиной. Раненый смог доползти до балкона, чтобы позвать на помощь. В итоге мужчину, истекающего кровью, эвакуировали спасатели, сообщал ФАН.