Каждый десятый переболевший коронавирусом имеет долгосрочный постковидный синдром

Стокгольм, 9 апреля. Постковидные симптомы могут проявляться даже спустя восемь месяцев после заболевания, сообщают ученые шведской больницы Дандерид и Каролинского института.

Специалисты изучили материалы 2149 работников больницы Дандерид, из которых лишь у 19 присутствовали антитела к коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of the American Medical Association. Образцы крови брали каждые четыре месяца, а участники эксперимента сообщали о долгосрочных последствиях болезни.

В начале 2021 года исследователи провели еще одно наблюдение за наличием постковидных последствий и их влиянием на все сферы жизни людей, переболевших легкой формой коронавируса не менее восьми месяцев назад. Исходя из результатов, около 26% участников имели хотя бы один симптом, который наблюдался более двух месяцев. А 11% сообщили о сохраняющихся в течение восьми месяцев симптомах.

Ранее сообщалось, что санатории Кубани предлагают реабилитацию после COVID-19. Специальные программы разработали более четверти учреждений.