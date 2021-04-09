Меладзе трогательно поздравил беременную Джанабаеву с днем рождения

Москва, 9 апреля. Популярный певец Валерий Меладзе трогательно обратился к своей беременной супруге, экс-солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой.

Певице исполнилось 42 года 9 апреля. Меладзе поздравил жену с этой датой на своей странице в Instagram. Исполнитель с нежностью признался Джанабаевой в любви.

«Альбинушка, с днем рождения!!! Люблю тебя!!! Будь счастлива со мной. Другого варианта нет!» — написал певец.

Джанабаева не оставила без внимания публичное поздравление мужа. Бывшая солистка «ВИА Гры» поблагодарила супруга в комментариях.

«Спасибо, Валерушка!» — написала она.

Подписчики Валерия Меладзе присоединились к поздравлениям. Некоторые поклонницы певца признались, что завидуют его супруге.

«Девочки, расходимся — он женат»; «Полстраны и так завидует Альбинушке! Будьте счастливы!»; «Боже, какое классное поздравление! Альбина счастливая женщина!»; «Мы спокойны, Альбина в надежных руках», — написали комментаторы.

Джанабаева сейчас ждет третьего ребенка от Меладзе. Недавно певица рассказала, как их сыновья отреагировали на новость о скором прибавлении в семье.