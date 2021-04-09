Поставки российского электричества на Украину выросли почти в два раза

Киев, 9 апреля. Национальная энергетическая компания Украины сообщила о росте российских поставок электроэнергии.

Компания — оператор энергосистем страны «Укрэнерго» распространила сообщение об увеличении импорта Украиной электричества из России в первом квартале текущего года по сравнению с таким же периодом предыдущего года в 1,9 раза. Об этом пишет ТАСС.

Поставки возросли до 100,6 млн кВт*ч.

«Импорт электрической энергии в 1-м квартале 2021 года «Россия — ОЭС Украины» — 100,6 млн кВт*ч. В 1-м квартале 2020 года — 53,4 млн кВт*ч. В сравнении с 1-м кварталом 2021 года — +1,9 раза», — указывается в тексте сообщения.

Представители «Укрэнерго» подчеркнули, что в I квартале 2021 года импорт имел место в феврале-марте. В феврале на Украину было поставлено 96,5 млн кВт*ч, а в марте — 4,1 млн кВт*ч. Россия заняла третье место по размеру поставок электричества в страну. Первое место досталось Белоруссии с 503,5 млн кВт*ч, а второе — Словакии с 224,4 млн кВт*ч.

Недавно стало известно о том, как европейский газ был заблокирован в хранилищах Незалежной из-за неразберихи в украинском законодательстве. Поставки были заморожены на пять дней.