Большинство украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении

Киев, 9 апреля. Жители Украины уверены, что страна движется в неверном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Исследование показало, что 68% украинцев уверены в неправильном направлении страны, а 22% — в правильном. Оставшиеся 10% не определились. В марте результаты опроса отражали аналогичные показатели. При этом президент Украины Владимир Зеленский пользуется недоверием среди 52% сограждан. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков набрал 35% недоверия со стороны украинцев, а экс-президент Незалежной Петр Порошенко — 74%.

По данным опроса, Зеленский имеет все шансы победить на грядущих выборах. Однако примерно треть респондентов выразила неготовность прийти на избирательный участок. Большая часть опрошенных опасается коронавируса. Преимущественно старшая возрастная группа и женщины волнуются о здоровье близких и родных.

Замминистра социальной политики Виталий Музыченко ранее подтвердил, что борьба с бедностью является основной задачей украинского правительства.