Решение о возможном сокращении столиц Евро-2020 будет принято УЕФА 19 апреля

Ньон, 9 апреля. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможный перенос матчей Евро-2020 из четырех городов.

Пресс-служба УЕФА в релизе на официальном сайте организации сообщила, что решение по судьбе матчей чемпионата Европы по футболу в Риме, Бильбао, Дублине и Мюнхене будет озвучено 19 апреля. До этого власти Италии, Испании, Ирландии и Германии проинформировали руководство организации, что не могут подтвердить гарантии проведения игр турнира со зрителями.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии COVID-19, пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербургский стадион «Газпром Арена» примет четыре матча континентального первенства.

Ранее в Северной столице открылись дополнительные центры выдачи паспортов болельщика (Fan ID). Документ необходим для посещения матчей Евро-2020.