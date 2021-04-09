Козловский рассказал о растущей вдали от него дочери

Москва, 9 апреля. Известный актер и режиссер Данила Козловский рассказал, как растет его годовалая дочь. Малышка живет вместе с матерью вдали от отца.

Наследница Козловского, которую назвали необычным именем Ода Валентина, появилась на свет в марте прошлого года. Девочку родила актриса Ольга Зуева. Сейчас она живет с ребенком в США, а артист иногда навещает дочь.

О личной жизни актер обычно предпочитает не распространяться. Однако незадолго до презентации своего фильма «Чернобыль» режиссер дал интервью, в котором раскрыл некоторые подробности.

«Я мечтаю с дочкой поесть мороженого, когда она подрастет. Хотя мы ей давали уже это лакомство, когда ей был один годик. Она его размазала по лицу, но ела очень сосредоточенно», — поделился Козловский в программе «ОК на связи!»

Артист также считает плюсом, что его дочь растет рядом с собакой. По мнению актера, девочке полезно находиться в доме, где есть питомец.

Ранее стало известно, что Козловский сыграет главную роль в сериале «Надвое» для канала «Россия-1». Его коллегой по проекту станет актер Александр Петров.