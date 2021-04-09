Баранец предложил созвать в ООН совещание по ядерному оружию

Санкт-Петербург, 9 апреля. Ядерное оружие официально есть только у девяти стран, а еще 12 стран скрывают его, что не дает возможность контролировать смертоносный арсенал.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец во время пресс-конференции на тему «Как и где может начаться третья мировая война», организованной Федеральным агентством новостей и Медиагруппой «Патриот», предложил созвать в ООН совещание о ядерном оружии и принять всеобъемлющий документ. Дело в том, что контролировать ядерное оружие становится все сложнее, поскольку есть страны, скрывающие свой ядерный арсенал, а есть страны, обладающие технологиями, с помощью которых можно быстро создать свою атомную бомбу.

К последним странам Баранец причислил Японию, которая, по его мнению, может создать ядерный боеприпас всего за год. Он отметил, что США сильно давят на Иран и Северную Корею в этом вопросе, но закрывают глаза на Израиль.

«Здесь начинается игра двойных стандартов. Мир стоит накануне принятия радикальных решений», — заявил Баранец.

Ядерное оружие, конечно же, вызывает опасение, но риск, что оно будет пущено в ход, очень мал. В этом уверен военный эксперт Игорь Никулин, который также поделился своим видением проблемы во время этой же пресс-конференции. Никулин указал на более реальную угрозу — биологическое оружие.

Он рассказал, что вблизи российских границ появилось много американских частных биологических лабораторий. Их особенность, как объяснил Игорь Никулин, в том, что они работают под дипломатическим прикрытием, что защищает их от контроля со стороны местных властей. Даже президент США не контролирует эти лаборатории.