Россия может получить исключительные права на все природные ресурсы в Арктике

Москва, 9 апреля. Россия подала заявку в Комиссию по границам континентального шельфа ООН на право обладать участками дна океана протяженностью 705 тыс. кв. км в Арктике.

В доказательство страна предоставила результаты исследований, в которых говорится, что эти участки вблизи Северного полюса являются «довеском» к уже существующему российскому материковому шельфу.

Просьба России к ООН вызвала шок на Западе. В частности, обеспокоенность выразил директор Центра пограничных исследований при Даремском университете Великобритании Филипп Стейнберг. По его словам, если ООН одобрит заявку России, то страна получит исключительные права на все природные ресурсы морского дна.

«Это нефть и газ, а также возможность регулировать морское движение в этом районе», — заявил Стейнберг.

Семь лет назад Россия подала заявку в ООН на увеличение площади шельфа в Арктике на 1 млн 191 тыс. кв. км внутри условного треугольника «Мурманск — Северный полюс — Чукотка». Если запрос утвердят, то страна сможет добывать на этой территории порядка 5 млрд тонн топлива, пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новую навигационную систему для решения задач в Арктике.