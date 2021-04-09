Адвокат Pussy Riot Волкова напомнила Навальному о собранном с донатов миллиарде

Блогер и глава «Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 в Покрове, в 2017 году собрал на донатах около миллиарда рублей для участия в президентских выборах, но получил отказ в регистрации кандидатом и благополучно присвоил средства, заявила адвокат Pussy Riot Виолетта Волкова.

Юрист сообщила о финансовых нарушениях со стороны Навального во время сбора денег для участия в президентских выборах 2018 года. Не будучи даже зарегистрированным в качестве кандидата, Навальный собирал донаты для предвыборной кампании. Разумеется, с учетом судимости Навальному отказали в регистрации кандидатом, и собранные средства осели в его карманах.

Также Волкова поделилась подробностями дела Pussy Riot, которое было заведено из-за акции в Храме Христа Спасителя. По словам адвоката, главным выгодополучателем дела был супруг Надежды Толоконниковой Петр Верзилов, который монетизировал ее нахождение в СИЗО.

Подробнее о финансовых нарушениях Навального и деле Pussy Riot — в новом выпуске «Милонов-шоу» в субботу.