Президент Литвы с «большой печалью» принял сообщение о смерти принца Филиппа

Вильнюс, 9 апреля. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II и народу страны в связи со смертью принца Филиппа.

В пятницу Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп скончался на 100-м году жизни.

«Я с большой печалью принимаю сообщение о смерти принца Филиппа​​​. Пусть его душа покоится с миром», — сказал литовский лидер.

Науседа выразил глубочайшие соболезнования королеве и народу Великобритании. В своем сообщении он напомнил о визите Елизаветы II и герцога Эдинбургского в Литву в 2006 году.

Ранее телеграмму с соболезнованиями британской королеве направил президент России Владимир Путин.