Пенсионерка попала под колеса троллейбуса в Калуге

Калуга, 9 апреля. Врачи госпитализировали 66-летнюю женщину, которую сбил троллейбус, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Калужской области.

Инцидент на дороге произошел на улице Глаголева в районе дома №7. Очевидцы сообщили, что мужчина, управляющий троллейбусом, отъезжал от остановки и сбил проходящую пожилую женщину. Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшую и сразу же доставили в ближайшее медучреждение. Уточняется, что у пешехода диагностировали травмы различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Все подробности и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ФАН сообщал, что женщина сбила мальчика и девочку в Пензенской области. Одного из них госпитализировали.