Хакер прокомментировал информацию о майской кибератаке

В Сети появилась информация о том, что в майские праздники счета россиян будут атакованы интернет-мошенниками. Программист, хакер, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировал информацию о майской кибератаке.

По мнению эксперта, СМИ подтолкнут операторов и провайдеров сотовой связи серьезно подойти к проверке своих ресурсов безопасности.

«Сейчас из-за активной публикации этой новости в СМИ сотовые операторы и провайдеры занялись осуществлением безопасности своих ресурсов, протоколов шифрования, то есть они перепроверяют все, где-то будут изменять коды доступа и так далее», — уверен эксперт.

Также программист отмечает, что, благодаря утечки информации и широкой публикации новости в СМИ атака будет «труднопроводимой» для хакеров. Однако специалист не сомневается, что есть и другие лазейки.

«На самом деле, ни одна система не является безопасной. Это давно известный факт. Люди никак не заботятся о своей безопасности, конфиденциальности и выкладывают все в открытый доступ», — отмечает Вакулин.

В случае успешности хакерской атаки эксперт по кибербезопасности уверен, что ответственность должна лечь именно на операторов сотовой связи и провайдера.

«Если это произойдет в мае, то вина будет лежать на сотовых операторах и провайдерах, поскольку уязвимость была найдена у сотового оператора. Я думаю, что именно сотовый оператор и провайдер должны нести ответственность за ненадлежащее исполнение качества безопасности, хранение конфиденциальной информации, касаемой клиентов», — говорит эксперт.

Но Сергей Вакулин не уверен, что при успешности кибератаки сотовые операторы будут привлечены к этой самой ответственности по закону.

«Мне кажется, что никого из провайдеров и сотовых операторов не будут привлекать к ответственности, поскольку это действие было спровоцировано путем хакерской атаки. Это не оплошность какого-то конкретного сотрудника и его некомпетентности в профессии, это действия извне», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что «хакеры» получили доступ к электронным почтам бюро Госдепа по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.