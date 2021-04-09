В ВОЗ напомнили о важности соблюдения санитарных правил на фоне пандемии

Женева, 9 апреля. Гражданам всех стран мира необходимо продолжать соблюдать санитарные меры на фоне пандемии. С таким призывом обратились специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Прирост новых пациентов с коронавирусом в мире вызывает тревогу у членов ВОЗ. По словам официального представителя организации Маргарет Харрис, также в странах наблюдается увеличение числа летальных случаев пациентов с COVID-19.

«Пожалуй, в Африке он немного меньше, однако повсеместно наблюдается тревожное увеличение заболеваемости и смертности», — добавила она.

Причиной такой тенденции может служить отказ от соблюдения рекомендаций ВОЗ, уточнила Харрис. Она также призвала граждан всех стран избегать массовых мероприятий и не забывать о социальной дистанции.

Число вакцинированных от коронавируса людей во всем мире превысило 520 млн человек. Как сообщалось ранее, соответствующую информацию подтвердили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).