Турецкий конгломерат Albayrak надеется получить контракт на восстановление Ливии

Анкара, 9 апреля. Турецкая международная event-фирма Expotim объявила о проведении онлайн-выставки Building Libya Online, в рамках которой строительные компании смогут представить собственные предложения североафриканской стране.

Мероприятие пройдет с 19 по 21 мая. Об участии заявили уже 35 организаций, в основном турецкие. Среди них и строительный конгломерат Albayrak, который уже изучает договор о создании портовых терминалов в рамках зоны свободной торговли в городе Мисурата, расположенном на побережье Средиземного моря.

Причем для компании африканский рынок не в новинку. Турецкий конгломерат в 2012 году вошел в Сомали, точнее в порт Могадишо. Изначально местные власти согласились, что Albayrak восстановит и модернизирует морскую гавань, поэтому 55% выручки пойдет правительству, а оставшиеся 45% — конгломерату.

Однако в сентябре 2014 года управление портом Могадишо полностью передали турецкой компании. Теперь Albayrak нацелился на Ливию, где политическая ситуация стабилизировалась после подписания в октябре 2020 года соглашения о постоянном прекращении огня и формирования в марте 2021-го Правительства национального единства.

Турция не прекращает наращивать присутствие. В августе прошлого года Анкара говорила о намерении построить национальную военно-морскую базу в Мисурате и совместный координационный центр. Причем республика уже переоборудовала аэропорт Митига в военный объект и разместила там как системы противовоздушной обороны, так и пункт управления беспилотниками.

В марте 2021 года Турция заявила о планах обойти Суэцкий канал и создать в Ливии логистический центр, который сократит время доставки товаров в Африку с 45 до 10–15 дней. Председатель делового Совета внешнеэкономических связей республики отметил, что при реализации проекта Анкара проникнет вглубь континента по наземным путям.