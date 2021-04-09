Ростов, 9 апреля. Подразделения российских войск, переброшенные в Ростовскую область, высказались о готовности повторить подвиг своих дедов и освободить Украину от фашистских захватчиков.

Об этом в ходе одноименной пресс-конференции заявил российский политолог Сергей Марков, его цитирует «Политнавигатор».

«В Ростовской области находится 58-я армия, которая имеет опыт принуждения к миру Грузии в 2008 году. Кроме того, сюда переброшена 20-я общевойсковая армия, также на позиции выведены Таманская мотострелковая и Кантемировская танковая дивизии, которые сведены в первую оперативную армию, — заявил он.

Также, по словам эксперта, в Ростовскую область перебросили еще и восьмую общевойсковую армию, под подчинением которой сегодня находятся два армейских корпуса ДНР и ЛНР. Восьмая общевойсковая армия — гвардейская и выступает за освобождение Донбасса, Запорожья и Одессы от фашистской оккупации. И сейчас, как отмечает Марков, ее члены готовы повторить свой подвиг.

Вторая Мировая война пришла на территорию Украины 22 июня 1941 года и продлилась 40 месяцев — до конца октября 1944-го.

Немецко-фашистские войска с самого начала встретили ожесточенное сопротивление советских войск. Страшные события танкового сражения под Дубно-Луцком-Бродами в конце 1941 года тому подтверждение. Оборона Киева продолжалась с июля по сентябрь 1941 года, а Одессы — с 5 августа по 16 октября 1941 года.

При этом в середине лета 1941 года, фашистам удалось захватить Западную Украину и к августу — началу сентября немцы уже владели левобережной Украиной. 24 октября под натиском пал Харьков, а к 4 ноября советские войска отошли на линию Балаклея — Артемовск — Пугачев — Хопры и большая часть Донбасса оказалась оккупированной. Освобождение Украины прошло в три этапа.

Ранее сообщалось, как украинские фашисты вышли из под контроля. В качестве примера приводится недавний случай, когда украинский солдат, несмотря на перемирие, стреляет из ручного гранатомета, а затем вскидывает руку в нацистском приветствии.