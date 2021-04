Израиль создает «тайную полицию» для работы в арабских поселениях

Тель-Авив, 9 апреля. Юридический центр по правам арабских меньшинств в Израиле «Адалах» направил официальное письмо израильскому генеральному прокурору, министру внутренней безопасности и комиссару национальной полиции с требованием отменить решение о создании нового полицейского подразделения. Предполагается, что оно будет специализироваться на скрытных действиях в арабских поселениях.

Юридическое обоснование выстраивается на законе, предписывающем сотрудникам правоохранительных органов идентифицировать свою служебную принадлежность при исполнении.

«Израильская полиция не должна создавать новое тайное подразделение, когда она уже незаконно действует в арабских общинах. Это решение делает совершенно очевидным тот факт, что Израиль продолжает относиться к палестинским гражданам как к врагам», — говорится в письме.

В «Адалах» добавили, что февральские случаи насилия со стороны полиции в арабской общине Тамра не позволяют поверить в утверждения о том, что единственной целью нового подразделения является борьба с преступностью.

«Ни одна демократия в мире не одобрит создание полицейского подразделения, направленного на конкретную этническую группу, так как это резко противоречит принципам равенства. Это еще раз дает понять, что ничего не изменилось в отношении израильской полиции к арабским гражданам», — заявили в юридическом центре.

Новая структура

Известно, что упомянутое спецподразделение будет создано в рамках пограничной службы МАГАВ по инициативе генерального инспектора полиции генерал-майора Коби Шабтая.

В группу полицейского спецназа войдут десятки офицеров, имеющих опыт оперативной работы в Палестинской автономии и на приграничной с Египтом территории. Они должны будут бороться с заказными убийствами, незаконным оборотом оружия, торговлей наркотиками, террористическими угрозами и т.д. в арабских городах и деревнях Израиля. Работа будет проводиться под прикрытием: оперативники должны слиться с местными жителями, не отличаясь от них внешним видом, речью и манерами.

Apartheid Israel police using tasers against endigouns people of historic Palestine the Palestinians in city of Um Alfahem took to streets peacefully protecting police complicity in crimes in Palestinian cities#BDS https://t.co/FHuzitOZbF — #SaveSheikhJarrah زعتر إخظر ???? ????????☪️✝️ (@Green_Thyme) February 26, 2021

Решение о создании подразделения было вызвано резким увеличением уровня насилия в арабском секторе: за один лишь 2020 год в автономии произошло свыше 150 заказных убийств, а оборот оружия вышел из-под всякого контроля.

Ожидается, что новая структура будет готова к действиям через несколько месяцев.

Полицейские в автономии

В письме упоминается случай в арабской общине Тамра в начале февраля. Тогда израильская полиция в ходе рейда попыталась задержать двух мужчин, подозреваемых в стрельбе по жилому дому. Те, в свою очередь, открыли огонь по полицейским. Правоохранители прибегли к стрельбе на поражение, в результате чего погибли два человека, еще двое были ранены. В ходе перестрелки были задеты двое случайных прохожих, одним из которых оказался 22-летний медбрат Ахмад Хиджази.

A protest against the handling of organized crime and internal violence within Palestinian communities inside Israel and against excessive police violence, following the killing of Ahmad Hijazi during a gunfight between police and armed extortionists in the town of Tamra. pic.twitter.com/Rdmpn4i8aC — Activestills (@activestills) February 7, 2021

Еще один трагический инцидент случился в ночь на 8 апреля, когда израильские солдаты расстреляли автомобиль с семейной парой. В результате погиб 42-летний Усама Сиддик Мансур. По словам его выжившей жены Сумайи, их остановили на одном из постов и попросили заглушить двигатель. Через некоторое время им было сказано снова завести машину и продолжить движение, что они и сделали. После этого по ним открыли огонь. Израильская армия официально заявила, что автомобиль ускорился в сторону скопления военнослужащих, тем самым поставив под угрозу их жизни. Стрельбу объяснили стремлением «предотвратить угрозу».

Подобные случаи нередки, так как полиция Израиля в целом склонна к проявлениям жестокости в отношении израильских арабов, о чем еще в 2003 году сообщила комиссия Теодора Орра — судьи Верховного суда. В ходе расследования гибели 13 человек в октябре 2000 года Орр сделал вывод, что арабские граждане страдают от дискриминации, а правительство не уделяет равного внимания нуждам евреев и арабов.

Israel Police to pay $600,000 to Palestinian who lost eye after being shot by officers https://t.co/HEIsfOhcJV

Many more Palestinians are equally entitled to similar civil claims for damages against Israeli forces for injuries sustained. — sucy varughese (@SucyVarughese) April 6, 2021

Разумеется, обилие трагических случаев, связанных с действиями полиции, обуславливает критическое отношение палестинцев к усилению полицейского контроля над ними. В связи с этим письмо «Авдалах» можно рассматривать как выражение общих настроений израильских арабов.