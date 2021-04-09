«Работа с детьми только на доверии и уважении»: В Саранске учителем года стал физрук

В Саранске победителем муниципального тура конкурса «Учитель года» стал педагог школы №41 Сергей Нырков. Он 10 лет помогает детям быть выносливее, укреплять здоровье через занятия физической культурой и, главное, развивать силу духа. Секретами своего профессионального мастерства наставник юных спортсменов поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей.

— Сергей Евгеньевич, что вас связывает со спортивным направлением?

— Мой учитель физкультуры Юрий Бареев заменил мне отца, был хорошим примером. Поэтому я захотел пойти по его стопам, занялся спортом. Больших наград у меня не было, но призовые места по Саранску и республике занимал. Отказаться от профессионального спорта пришлось из-за многочисленных травм. Теперь я могу себе позволить только любительский бег.

— Расскажите о своем педагогическом пути.

— Еще с детства очень хотел связать свою жизнь с этой профессией или стать тренером. Для меня главное, чтобы работа была с детьми. Так получилось, что мое первое образование непедагогическое — инженерное. Как часто бывает, на этом выборе настояли родители. Спустя какое-то время понял, что это — не мое, и поступил в Мордовский педагогический институт имени Макара Евсевьева.

— Посещали ли вас мысли об уходе из профессии?

— Работа с детьми — это всегда самоотдача. Буквально «сгораешь» на уроках. Может, не зря говорят, чтобы быть учителем, нужно им родиться. Профессия учителя мне нравится, я ее люблю. Когда ты только приходишь в школу, думаешь: какие трудные сегодня дети, как сложно их заставить что-то делать. Но проходит время, сам чему-то учишься и находишь для каждого ребенка нужные слова. Потом, когда видишь отдачу, их успехи и благодарный взгляд, это дает новые силы и заставляет идти дальше, не опускать руки и уж точно не жалеть о своем выборе. Еще меня вдохновляет наш коллектив. Мы здесь как одна большая семья.

— Поделитесь секретами общения с современными школьниками.

— Все зависит от ситуации. Со временем узнаю детей все лучше. Предпочитаю общаться с ними как с равными. Нужно дать понять, что они, в первую очередь, должны выполнять свои обязанности. А моя задача, как учителя, помогать им делать так, чтобы не нарушались их права. Общение строится на доверии и уважении. Недопонимание, конечно, тоже бывает.

— Уделяете ли вы должное внимание комплексу ГТО?

— Мы усиленно ведем работу в этом направлении. Это очень нужный комплекс с точки зрения формирования культуры здорового образа жизни и патриотического воспитания. Подготовка к сдаче норм ГТО позволяет физически себя совершенствовать, а хороший результат поможет набрать дополнительные баллы при дальнейшем поступлении в вуз.

— Как проходила подготовка к конкурсу «Учитель года».

— Скажу честно, было очень тяжело. Это бессонные ночи, отсутствие дома. Я несколько дней не видел родных. В подготовке помогала администрация школы, коллеги. Конкурс состоял из двух этапов: заочного и очного. В первом я представил свой сайт методическим портфолио, достижениями, информация, связанная с учащимися, а также эссе на тему «Я — учитель». Далее мне пришлось пройти через четыре испытания: внеурочное мероприятие, открытый урок, мастер-класс и педагогическую дискуссию. Теперь мне предстоит выступить на республиканском конкурсе.