Киев призвали прекратить фантазировать о Крыме и попробовать депортировать марсиан

Выселение марсиан с их небесного тела будет для киевских политиков более выполнимой задачей, чем реализация любых фантазий, связанных с крымским полуостровом и его жителями. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что депортировать граждан РФ из Крыма в случае его «возвращения» под контроль Киева никто не будет.

«Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права», — подчеркнул он.

Данное высказывание было сделано в пику прозвучавшему ранее заявлению вице-премьера и министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который пообещал выдворить с территории полуострова всех россиян, приехавших туда жить после 2014 года.

«Когда слышишь подобные заявления со стороны Киева, хочется спросить: а не хотите ли вы заодно депортировать инопланетян с Марса? Или указать солнцу, когда и где ему вставать и заходить? — посмеялся Кот. — Кто вообще эти люди, которые уже профукали половину страны и вот-вот профукают вторую?»

Политолог назвал высказывания обоих украинских деятелей «политической шизофренией», не имеющей ничего общего с реальностью.

«А вообще, когда киевские чиновники начинают строить из себя великих гуманистов, это выглядит крайне нелепо и, честно говоря, даже не смешно, — заметил эксперт. — Особенно когда разговор касается Крыма: они же лишили полуостров воды! Воды! Вы только вдумайтесь! Но этого Киеву показалось мало, и он обесточил целый регион, оставив его жителей без электричества».

Собеседник ФАН назвал эту диверсию ничуть не менее страшной, чем пытку отсутствием воды: ведь из-за нехватки электроэнергии не смогли работать больницы, в которых некоторые из пациентов были подключены к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

«Украинские деятели и воздуха бы крымчан лишили, если б могли, — убежден Кот. — А так они его только портят своими высказываниями и речами, в которых пытаются играть в гуманизм».

Резюмируя, политолог отметил, что выражение «гуманный украинский чиновник» является оксюмороном — совмещением несовместимых понятий.