Бизнес по-израильски: Тель-Авив разглядел выгоду в инциденте с Суэцким каналом

Авария в Суэцком канале открыла для Израиля новые возможности. 23 марта 2021 года крупнейший в мире контейнеровоз Ever Given перегородил судоходный фарватер, сев на мель, а теперь на Ближнем Востоке начались разговоры о необходимости строительства альтернативных коммуникаций.

В Израиле напомнили об идее канала «Бен-Гурион», который свяжет Средиземное море с Красным в обход Суэцкого канала.

After recent blockage of Suez, Israel has revived talks about its "2 Channel" Ben Gurion Canal connecting Red Sea & Mediterranean Sea as alternative to Suez "1 channel" canal. Expected to be ready in 5y the annual earnings of Suez canal will drop fm $10bn to $4bn. pic.twitter.com/1QlZyFUGF3 — Vice Admiral Arun Kumar Singh (@subnut) April 1, 2021

Впрочем, предыдущие попытки реализовать грандиозный израильский проект сорвались. Действительно ли он может получить новую жизнь и готовы ли страны Ближнего Востока к инициативе Тель-Авива, разбиралась Международная редакция ФАН.

Большие амбиции

Власти Израиля утверждают, что расстояние между Эйлатом, имеющим выход в Красное море через залив Акаба, и Средиземноморьем сопоставимо длине фарватера Суэцкого канала. Поэтому и проект, предлагаемый Тель-Авивом, вполне может взять на себя роль «дублера» канала, который в результате недавнего инцидента лишил огромное количество компаний по всему миру прибыли.

Планы официального Тель-Авива возродить проект уже вызвали настороженность в Каире. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси напомнил, что Суэцкий канал играл важную роль в мировой торговле на протяжении 160 лет.

«Кризис Ever Given положил конец переговорам об альтернативах Суэцкому каналу, поскольку канал является глобальным торговым центром», — пояснил египетский лидер.

Однако эти заявления выглядят, скорее, как попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Суэцкий инцидент усугубил логистические проблемы Европы и вынудил искать новые решения. Это и заставило израильтян вспомнить о забытом плане создания собственного торгового пути.

Меморандум 1963 года

Проект канала «Бен-Гурион» имеет давнюю историю. Он был разработан после решения тогдашнего президента Египта Гамаля Абдель Насера о национализации Суэцкого канала в 1956 году — до этого он принадлежал Франции и Великобритании.

О транспортной артерии рассказывал бывший премьер-министр Израиля Шимон Перес в книге «Новый Ближний Восток», изданной в конце 90-х.

«Для обеспечения судоходства в Красном море следует открыть альтернативный канал в заливе Акаба. Он будет иметь стратегическое значение и способствовать экономическому развитию региона», — говорилось в меморандуме, посвященном каналу «Бен-Гурион»..

Израильский водный путь предполагалось прокопать через пустыню Негев, которая описывалась, как «пустая зона».

«Один из возможных маршрутов такого канала проходит от Эйлата на север под углом 5° на протяжении 83 миль, затем поворачивает под углом 295° на запад и проходит около 20 миль, чтобы пройти между двумя горами. После этого фарватер поворачивает на север под углом 348° и прокладывается на расстояние 58 миль до Средиземного моря», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Впрочем, на пути к реализации амбициозного проекта оказалось немало препятствий. Стоимость строительства оценивалась как чрезвычайно высокая, поэтому при земельных работах предлагалось использовать 520 ядерных бомб. В конечном итоге проект заморозили из-за его нецелесообразности: ядерные взрывы стали бы причиной повышения радиационного фона, а обычное строительство просто оказалось нерентабельным.

Кроме того, авторы записки к меморандуму пояснили, что арабские страны, окружающие Израиль, будут решительно возражать против строительства альтернативного Суэцкого канала.

"Another problem which has not been considered is that of political feasibility, a sit is likely that the Arab countries surrounding Israel would object strongly to the construction of such a canal."https://t.co/wssvmI9b7r — Stephen Repetski (@srepetsk) March 27, 2021

«Поезд мира» Нетаньяху

Кроме водного торгового пути, Израиль может рассмотреть и другие варианты замены Суэцкого канала. Еще одной альтернативой ему называют проект «Пути к региональному миру», который представил министр транспорта Израиля Исраэль Кац на конференции в султанате Оман в начале ноября 2018 года.

Второе название инициативы — «Поезд мира». Израильские власти анонсировали ее после строительства железнодорожной линии из порта Хайфа в Бейт-Шеан, которая была официально открыта в 2016 году.

«Я посмотрел на мосты через Иордан, мосты Ярмук и я верю, что когда-нибудь этот поезд станет «Поездом мира». У нас есть мирное соглашение с Иорданским Королевством, и эти товары, которые уже идут из порта Хайфы в Бейт-Шеан, можно легко доставить до Иорданских мостов. Сеть может быть соединена с другими транспортными артериями», — заявил Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия линии.

Netanyahu: ‘Some Day This Will Be a Peace Train’ - - See More @ https://t.co/UjvOW503oJ — The J Network (@TheJNetworks) November 8, 2016

Израильские власти задумали соединить портовый город Хайфа на побережье Средиземного моря через Иорданию с Саудовской Аравией и другими суннитскими государствами на Аравийском полуострове. Соединенные Штаты предложенный план одобрили.

«Это полезный шаг для наших мирных усилий. Он необходим для создания атмосферы стабильности, безопасности и процветания израильтян, палестинцев и их соседей», — заявил тогдашний посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

SNIR @jdgreenblatt45: This is a helpful step for our peace efforts & essential to create an atmosphere of stability, security & prosperity between Israelis, Palestinians & their neighbors. Looking forward to seeing more meetings like this! — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) October 28, 2018

Железнодорожная сеть протяженностью 2200 км названа альтернативным маршрутом для воздушных и морских путей. Маршрут идет в обход проливов Ормуз и Баб-аль-Мандеб, через которые проходит почти 90% экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

На тот момент этот анонс выглядел сомнительным в силу напряженных отношений израильтян с арабами. Однако в 2020 году появился «Авраамский договор» — соглашение о нормализации отношений ряда арабских стран с Израилем.

.@SecPompeo: Благодаря Авраамскому соглашению Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан приняли отважное решение об установлении прочного мира в регионе.

Теперь они могут открыть посольства, обменяться послами и сотрудничать в сфере туризма, торговли, здравоохранения и безопасности. pic.twitter.com/O4TFPwcUPk — США по-русски (@USApoRusski) December 30, 2020

Израиль и новые страны-партнеры сняли взаимные дипломатические ограничения, что сделало перспективы проекта более реальными — сейчас они оцениваются в сотни миллиардов долларов.

Трансаравийский трубопровод

Альтернативы Суэцкому каналу не ограничиваются израильским списком проектов. По некоторым данным, сейчас идут переговоры о запуске трубопровода для экспорта нефти из Персидского залива в Европу.

Утверждается, что в рамках строительства будет восстановлен Трансаравийский трубопровод Tapline. Его строительство началось в 1947 году, а первая прокачка — в 1950 году. Он соединил саудовскую Аль-Кайсуму с ливанским Сидоном.

Протяженность Tapline составляла 1214 километров. Первоначальная пропускная способность была установлена на уровне 300 тысяч баррелей в сутки. С добавлением нескольких насосных станций этот показатель увеличился до 500 тысяч баррелей.

В 1967 году Израиль разрушил участок трубопровода на Голанских высотах, и объект перестал функционировать. В настоящий момент Tapline не пригоден к эксплуатации. В декабре 2020 года Эр-Рияд зарегистрировал его как объект промышленного наследия.

Tapline becomes first registered Saudi industrial heritage site https://t.co/b05eR6k13X — Mohammed Qureshi (@rightman4444) December 16, 2020

Обещания Израиля

Тель-Авив обещает построить канал «Бен-Гурион» за пять лет. Израильские власти намерены превратить новую транспортную артерию в многогранный проект, который включит в себя строительство небольших городков с отелями, ресторанами и ночными клубами вдоль фарватера.

В свою очередь египетские власти сомневаются в реализации израильской идеи.

«Разговоры об израильском канале устарели. Характеристики местности, и в первую очередь почвы, препятствуют реализации проекта», — заявил глава Ассоциации морских портов Египта Исаам Бадави.

Необходимость использования ядерных бомб для удешевления земляных работ, предусмотренная американской резолюцией, укрепляет эти сомнения. Инвесторы относятся к каналу «Бен-Гурион» с пессимизмом, который подкрепляется тем фактом, что инциденты в Суэцком канале, которые приводят к транспортному коллапсу, не так часты.

«Нам удалось решить проблему с кораблем, севшим на мель в Суэцком канале и взять ситуацию под контроль. Это убеждает весь мир в необходимости транспортировки своих товаров и его зависимости от этой ключевой транспортной артерии», — заявил президент Египта.

Тем не менее для Каира сохраняются риски потерять часть прибыли от Суэцкого канала, который приносит в год около 6 млрд долларов. Этому способствует реализация проекта железнодорожной сети.

Впрочем, транспортировка по железной дороге тоже не сможет нанести серьезного ущерба египетским интересам. Перевозка морских контейнеров по суше занимает в два раза больше времени, чем по воде. Что касается нефтяной отрасли, ее участники уже давно используют супертанкеры. С появлением этих кораблей исчезла экономическая целесообразность даже трансаравийского нефтепровода Tapline.