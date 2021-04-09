Посольство Мексики в Москве готовится к приезду главы МИД

Москва, 9 апреля. Глава МИД Мексики Марсело Эбрарда в ближайшее время прибудет в Москву. Посол страны в России Норма Пенсадо Морено готовится к его визиту.

Глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард ранее заявлял, что в планах есть поездки в Россию и Китай.

«Вы уже наверняка видели в российских СМИ и в мексиканских, что скоро состоится визит главы МИД Эбрарада в Москву. Это очень важный визит для нас и для двусторонних отношений», — рассказала Морено.

По ее словам, это важное событие для российско-мексиканских отношений. Посольство упорно работает над организацией этого визита, ведь он способен дать «мощный импульс» взаимоотношениям двух государств. Кроме того, приезд дипломата свидетельствует об интересе сторон к усилению сотрудничества в различных сферах.

Ранее сообщалось, что президенты Мексики и США обсудили пути решения миграционной проблемы.