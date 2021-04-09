Актрису Яну Кошкину обвинили в агрессии к тиктокеру Дане Милохину

, 9 апреля. Новое появление актрисы Яны Кошкиной в Instagram произвело фурор. Отдыхающая в Дубае звезда шоу «Однажды в России» опубликовала фотографию с тиктокером Даней Милохиным.

Недавно стало известно об отдыхе звезды юмористического шоу «Однажды в России». Неожиданным стал тот факт, что в качестве компании актриса взяла с собой 19-летнего Милохина. На совместной фотографии в Instagram Кошкина стоит в довольно агрессивной позе, отталкивая блогера ногой и одновременно удерживая за руку.

К подбору образа для фотографии светская львица подошла со всей ответственностью — Кошкина предстала в длинном леопардовом платье-халате и в босоножках на шпильке. Действие происходит рядом с бассейном.

«Кто в итоге кого кинул в бассейн? Хотите нас мокрых?» — поинтересовалась юмористка.

Поклонники не слишком оценили остроумность задумки. Многие, наоборот, слишком близко к сердцу восприняли фотографию и обвинили Кошкину в агрессивном поведении по отношению к тиктокеру, пишут "Дни.ру".

«Опять этот..? Где вы его подбираете все? Столько страсти и агрессии...» «Я понимаю, что этот подросток всем надоел, но надо быть спокойнее, Яночка»; «На одной фотографии мечта всех родителей. НО, надо быть спокойнее и умерить свой гнев», — отметили пользователи соцсети.

Личная жизнь новой звезды ТНТ давно интересует ее фанатов. Артистке приписывали огромное количество романов с юмористами Гариком Харламовым, Гариком Мартиросяном и многими другими. А недавно Кошкина взбудоражила своих фанатов совместным снимком с Тимуром Батрутдиновым.