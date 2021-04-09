СК возбудил дело против готовивших теракт на Ставрополье экстремистов

Ставрополь, 9 апреля. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 14 человек, планировавших устроить взрыв в отделе полиции, передает главк СК.

Фигуранты дела проходят сразу по нескольким статьям: «Организация и участие в деятельности экстремистской организации», «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору», сказано в заявлении Следственного комитета.

По версии следствия, один из злоумышленников организовал в Кисловодске работу филиала международного религиозного объединения, запрещенного на территории РФ. В ячейку вошли 13 других фигурантов. В квартирах подозреваемых прошли обыски, силовики нашли религиозную литературу, оружие, а также компоненты для изготовления взрывчатки.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму, сообщало Федеральное агентство новостей. Сторонники запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 планировали взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.

1 Организация запрещена на территории РФ.