Жительница Краснодара занимается спасением летучих мышей

Краснодар, 9 апреля. Зооволонтер из Краснодара поделилась своей историей по спасению летучих мышей. Более пяти лет она выхаживает раненых или недоношенных особей, а затем выпускает их на волю.

Девушка говорит, что нашла свое призвание в спасении рукокрылых и это доставляет ей большое удовольствие. За все время девушка спасла уже более тысячи экзотических животных. История ее началась с объявления в соцсетях, где горожане нашли больную летучую мышь и просили помочь в ее лечении. Тогда смелая девушка откликнулась и ей действительно удалось выходить больное животное.

После этого случая девушка активно начала изучать животных и от людей к ней постепенно начали поступать покалеченные рукокрылые. По словам самой девушки, в ее квартире сейчас живут более 300 особей. Животные питаются кормовыми насекомыми. Сейчас девушка всерьез задумывается построить Центр реабилитации летучих мышей, где спасением рукокрылых будет заниматься не она одна.

Ранее ФАН сообщал, что в аэропорту Воронежа появился пернатый сотрудник — птичка Сахарок. Хищную птицу спасли в реабилитационном центре, однако в условиях дикой природы она уже не сможет приспособиться.