Бухгалтер МВД слегла на больничный после подозрений в присвоении денег в Оренбуржье

Оренбург, 9 апреля. Бухгалтер первой категории слегла на больничный после того, как ее попытались вывести на чистую воду. Как стало известно ФАН, женщина подозревается в воровстве денег, принадлежащих МО МВД России «Бугурусланский» Оренбургской области.

Сотрудники собственной безопасности полиции получили оперативную информацию о том, что бухгалтер одного из подразделений местного отдела внутренних дел незаконно делала себе повышенные выплаты по денежному довольствию. Сыщики проверили информацию и передали материалы проверки следователям.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Оренбургской области Радик Галимов.

Подозреваемая после того, как узнала, что против нее возбуждено дело, неожиданно заболела и взяла у доктора больничный листок.

«Есть подозрения, что женщина специально слегла, чтобы немного разобраться в сложившейся ситуации, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Но это лишь предположения. Пока получается, она переначислила себе зарплату на 100 тыс. рублей больше положенного».

Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до шести лет лишения свободы.