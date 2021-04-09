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Топ-5 монархов-долгожителей британской королевской семьи

Топ-5 монархов-долгожителей британской королевской семьи

В Великобритании объявлен национальный траур в связи со смертью мужа Елизаветы II принца Филиппа, ему было 99 лет. Федеральное агентство новостей решило рассказать своим читателям о самых долгоживущих членах британской королевской семьи.

Принц Филипп умер утром, 9 апреля, в Виндзорском замке. 16 февраля супруга Елизаветы II госпитализировали с жалобами на плохое самочувствие. Позже у принца выявили инфекцию, не связанную с COVID-19. В начале марта Филипп перенес операцию на сердце, а 16 марта супруга британской королевы выписали из больницы.

Принц Филипп не дожил до своего столетия всего 2 месяца: он родился 10 июня 1921 года на острове Корфу. Отец Филиппа — принц Андрей Греческий, брат короля Греции Константина I (династия Глюксбургов). Мать — принцесса Алиса, дочь немецкого принца Луи Баттенберга, супруга одной из внучек британской королевы Виктории. При рождении Филипп имел титул принца Греческого и Датского. По отцовской линии принц Филипп — внук королевы-консорта Греции Ольги Константиновны (Романовой) и праправнук российского императора Николая I. По материнской линии — внучатый племянник последней русской императрицы Александры Федоровны.

Долгожители

27 членов британской королевской семьи дожили до 80 лет и старше с тех пор, как в 1707 году, в соответствии с Актом о союзе, было создано Королевство Великобритания. Примечательно, что из всех членов королевской семьи Великобритании, доживших до 80 лет, 20 — женщины, семеро — мужчины. 17 из них были членами британской королевской семьи по крови, а 11 — по браку. Только принцесса Мария, герцогиня Глостерская и Эдинбургская (1776–1857) была членом британской королевской семьи как по крови, так и по браку.

Топ-5 монархов-долгожителей британской королевской семьи

Принцесса Алиса

Самым долгоживущим членом британской королевской семьи была принцесса Алиса, герцогиня Глостерская (1901–2004), прожившая 102 года и 309 дней. Она была супругой принца Генри, герцога Глостерского, третьего сына короля Георга V и Марии Текской, брата королей Эдуарда VIII и Георга VI. Похороны принцессы состоялись 5 ноября 2004 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На прощальной церемонии присутствовали Елизавета II и другие члены британской королевской семьи. В качестве исключения после смерти мужа ей был дан титул принцессы Великобритании.

Королева-мать

Королева Елизавета, в девичестве Елизавета Ангела Маргарет Боуз-Лайонс, герцогиня Йоркская, супруга короля Георга VI, мать королевы Великобритании Елизаветы II, родилась 4 августа 1900 года в Шотландии. Она была четвертой дочерью лорда Глэмиса, род которого происходил от королевского дома Шотландии. 30 марта 2002 года Елизавета умерла в возрасте 101 года.

Королева-мать известна как одна из главных долгожительниц британской королевской семьи. Она пережила не только собственного супруга на полвека, но даже и свою младшую дочь Маргарет. При каждом появлении на публике Елизавета Боуз-Лайон неизменно лучезарно улыбалась, была приветлива и усердно поддерживала образ «бабушки нации».

Мать принца Филиппа

Принцесса Греческая и Датская Алиса появилась на свет 25 февраля 1885 года в Виндзорском замке в присутствии своей прабабушки королевы Виктории (таким образом, герцог Эдинбургский Филипп и Елизавета II оба являются прямыми потомками великой монархини). Алиса стала первенцем в семье принца Людвига Баттенберга и принцессы Виктории Гессен-Дармштадтской и отличалась завидной родословной — среди ее ближайших родственников были не только королева Виктория, но и принц Александр Гессен-Дармштадтский, герцог Людвиг IV и императрица Александра Федоровна. Принцесса Алиса — мать принца Филиппа, супруга Елизаветы II.

От рождения принцесса страдала глухотой. Чтобы понимать других, ей пришлось научиться читать по губам. Впрочем, говорить Алиса тоже со временем научилась. Уже к восьми годам Алиса владела тремя языками — английским, французским и немецким, а позже, после помолвки, выучила и греческий. На долю принцессы Греческой и Датской выпали Вторая мировая война, голод, разлука с детьми и лечение в психиатрической лечебнице. Принцесса Алиса умерла 5 декабря 1969 года в Букингемском дворце на 84-м году жизни. В честь Алисы назван город Алис в ЮАР.

Топ-5 монархов-долгожителей британской королевской семьи

Августа Каролина Кембриджская

Принцесса Августа родилась 19 июля 1822 года во дворце Монбрийан, Ганновер. Ее отец был принц Великобритании Адольф Фредерик, герцог Кембриджский, седьмой сын Георга III и Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой. Ее матерью была принцесса Августа Гессен-Кассельская. 28 июня 1843 года она вышла замуж за своего двоюродного брата, Фридриха Вильгельма Мекленбург-Стрелицкого в Букингемском дворце.

Принцесса в своей старости была очень сварливым человеком, но очень умным и хитрым. Когда принцесса Уэльская Мод стала королевой Норвегии, Августа сказала, что она «стала королевой революционного трона». Скончалась Августа Каролина Кембриджская 5 декабря 1916 года на 95-м году жизни в германском городе Нойштрелице.

Принц Артур

Третий сын королевы Великобритании Виктории принц Артур, герцог Коннаутский и Стратернский родился 1 мая 1850 года в Букингемском дворце. Он рос с мечтой заниматься военным делом, поэтому в 16 лет уже обучался в Королевском военном колледже, а после того, как окончил его, получил звание лейтенанта. Благодаря своей работе, он смог увидеть и оценить самые разные страны по всему миру, побывал как в Азии, так и в Африке, а также в Америке.

В 1879 году он, будучи герцогом Коннаутским, сочетался браком с Луизой Прусской. Необычайная церемония прошла в Виндзоре, и вскоре их семья пополнилась тремя детьми — двумя девочками и сыном-наследником. В 1911 году он занял пост генерал-губернатора в Канаде. Когда началась Первая мировая война, он стал активно участвовать в жизни благотворительных организаций, а также помогал солдатам. Принц даже застал начало Второй мировой войны. Герцог ушел из жизни зимой 1942 года на 92-м году жизни.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования Елизавете II после смерти принца Филиппа. 

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