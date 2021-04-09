В Великобритании объявлен национальный траур в связи со смертью мужа Елизаветы II принца Филиппа, ему было 99 лет. Федеральное агентство новостей решило рассказать своим читателям о самых долгоживущих членах британской королевской семьи.

Принц Филипп умер утром, 9 апреля, в Виндзорском замке. 16 февраля супруга Елизаветы II госпитализировали с жалобами на плохое самочувствие. Позже у принца выявили инфекцию, не связанную с COVID-19. В начале марта Филипп перенес операцию на сердце, а 16 марта супруга британской королевы выписали из больницы.

Принц Филипп не дожил до своего столетия всего 2 месяца: он родился 10 июня 1921 года на острове Корфу. Отец Филиппа — принц Андрей Греческий, брат короля Греции Константина I (династия Глюксбургов). Мать — принцесса Алиса, дочь немецкого принца Луи Баттенберга, супруга одной из внучек британской королевы Виктории. При рождении Филипп имел титул принца Греческого и Датского. По отцовской линии принц Филипп — внук королевы-консорта Греции Ольги Константиновны (Романовой) и праправнук российского императора Николая I. По материнской линии — внучатый племянник последней русской императрицы Александры Федоровны.

Долгожители

27 членов британской королевской семьи дожили до 80 лет и старше с тех пор, как в 1707 году, в соответствии с Актом о союзе, было создано Королевство Великобритания. Примечательно, что из всех членов королевской семьи Великобритании, доживших до 80 лет, 20 — женщины, семеро — мужчины. 17 из них были членами британской королевской семьи по крови, а 11 — по браку. Только принцесса Мария, герцогиня Глостерская и Эдинбургская (1776–1857) была членом британской королевской семьи как по крови, так и по браку.

Принцесса Алиса

Самым долгоживущим членом британской королевской семьи была принцесса Алиса, герцогиня Глостерская (1901–2004), прожившая 102 года и 309 дней. Она была супругой принца Генри, герцога Глостерского, третьего сына короля Георга V и Марии Текской, брата королей Эдуарда VIII и Георга VI. Похороны принцессы состоялись 5 ноября 2004 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На прощальной церемонии присутствовали Елизавета II и другие члены британской королевской семьи. В качестве исключения после смерти мужа ей был дан титул принцессы Великобритании.

Королева-мать

Королева Елизавета, в девичестве Елизавета Ангела Маргарет Боуз-Лайонс, герцогиня Йоркская, супруга короля Георга VI, мать королевы Великобритании Елизаветы II, родилась 4 августа 1900 года в Шотландии. Она была четвертой дочерью лорда Глэмиса, род которого происходил от королевского дома Шотландии. 30 марта 2002 года Елизавета умерла в возрасте 101 года.

Королева-мать известна как одна из главных долгожительниц британской королевской семьи. Она пережила не только собственного супруга на полвека, но даже и свою младшую дочь Маргарет. При каждом появлении на публике Елизавета Боуз-Лайон неизменно лучезарно улыбалась, была приветлива и усердно поддерживала образ «бабушки нации».

Мать принца Филиппа

Принцесса Греческая и Датская Алиса появилась на свет 25 февраля 1885 года в Виндзорском замке в присутствии своей прабабушки королевы Виктории (таким образом, герцог Эдинбургский Филипп и Елизавета II оба являются прямыми потомками великой монархини). Алиса стала первенцем в семье принца Людвига Баттенберга и принцессы Виктории Гессен-Дармштадтской и отличалась завидной родословной — среди ее ближайших родственников были не только королева Виктория, но и принц Александр Гессен-Дармштадтский, герцог Людвиг IV и императрица Александра Федоровна. Принцесса Алиса — мать принца Филиппа, супруга Елизаветы II.

От рождения принцесса страдала глухотой. Чтобы понимать других, ей пришлось научиться читать по губам. Впрочем, говорить Алиса тоже со временем научилась. Уже к восьми годам Алиса владела тремя языками — английским, французским и немецким, а позже, после помолвки, выучила и греческий. На долю принцессы Греческой и Датской выпали Вторая мировая война, голод, разлука с детьми и лечение в психиатрической лечебнице. Принцесса Алиса умерла 5 декабря 1969 года в Букингемском дворце на 84-м году жизни. В честь Алисы назван город Алис в ЮАР.

Августа Каролина Кембриджская

Принцесса Августа родилась 19 июля 1822 года во дворце Монбрийан, Ганновер. Ее отец был принц Великобритании Адольф Фредерик, герцог Кембриджский, седьмой сын Георга III и Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой. Ее матерью была принцесса Августа Гессен-Кассельская. 28 июня 1843 года она вышла замуж за своего двоюродного брата, Фридриха Вильгельма Мекленбург-Стрелицкого в Букингемском дворце.

Принцесса в своей старости была очень сварливым человеком, но очень умным и хитрым. Когда принцесса Уэльская Мод стала королевой Норвегии, Августа сказала, что она «стала королевой революционного трона». Скончалась Августа Каролина Кембриджская 5 декабря 1916 года на 95-м году жизни в германском городе Нойштрелице.

Принц Артур

Третий сын королевы Великобритании Виктории принц Артур, герцог Коннаутский и Стратернский родился 1 мая 1850 года в Букингемском дворце. Он рос с мечтой заниматься военным делом, поэтому в 16 лет уже обучался в Королевском военном колледже, а после того, как окончил его, получил звание лейтенанта. Благодаря своей работе, он смог увидеть и оценить самые разные страны по всему миру, побывал как в Азии, так и в Африке, а также в Америке.

В 1879 году он, будучи герцогом Коннаутским, сочетался браком с Луизой Прусской. Необычайная церемония прошла в Виндзоре, и вскоре их семья пополнилась тремя детьми — двумя девочками и сыном-наследником. В 1911 году он занял пост генерал-губернатора в Канаде. Когда началась Первая мировая война, он стал активно участвовать в жизни благотворительных организаций, а также помогал солдатам. Принц даже застал начало Второй мировой войны. Герцог ушел из жизни зимой 1942 года на 92-м году жизни.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования Елизавете II после смерти принца Филиппа.