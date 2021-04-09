Автобус с 10 школьниками попал в аварию в Новгородской области

Великий Новгород, 9 апреля. Авария с участием школьного автобуса и легковушки произошла в поселке Хвойная Новгородской области, сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего детей, врезался в попутный автомобиль. Столкновение было несильным, поэтому пострадавших в ДТП не зафиксировано. В салоне автобуса находились 10 подростков, сопровождавшая и водитель. По факту происшествия проводится полицейская проверка, благодаря которой будут установлены все обстоятельства аварии.

Еще один инцидент со школьным автобусом произошел в Алтайском крае. Транспорт вспыхнул на трассе во время движения. В автомобиле «Газель» находились пять старшеклассников, их оперативно эвакуировали и доставили домой на резервном автомобиле, сообщал ФАН.