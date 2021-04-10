Симоньян рассказала, чем отличается пропаганда от правды

Москва 10 апреля. На сегодняшний день в мире по-прежнему живет немало людей, которые воспринимают все, что им говорят, за чистую монету. Отделять зерна от плевел, к сожалению, научились не все. Так, например даже руководитель одного из самых честных СМИ Маргарита Симоньян не удержалась и однажды попалась на удочку пропаганды. Об этом она рассказала в студии Первого канала, щедро осыпав свой комментарий воспоминаниями, сообщает «ПолитПазл».

Принимая участие в одном из самых честных и политически не ангажированных российских шоу «Время покажет», Симоньян призвала присутствующих и зрителей активно бороться с западной пропагандой. По словам журналистки, обыватель легко «клюет» на ложь, которую ему показывают по телевизору или на просторах Всемирной сети. Причин этому она назвала несколько: первую очередь Симоньян считает, что такое положение дел связано с нехваткой у людей образования, юношеским максимализмом или простым отсутствием опыта.

Также Симоньян указала, что большинство представителей молодежи слепо следует модным тенденциям. Так, по словам главреда RT, например, широкое распространение получила сегодня мода на смену пола и активное распространение ЛГБТ-пропаганды. Еще десять лет назад в тех же США представителей ЛГБТ-сообщества было всего 2%, а на сегодня этот показатель увеличился до 12%.

«Это что, какой-то коллапс в геноме? Вдруг что-то в человеческом ДНК поменялось? Тысячелетиями было 2% человечества, а сегодня — 12%. Потому что это модно», — пояснила Маргарита Симоньян.

Пропаганда рассчитана на людей, которые не могут самостоятельно найти истину. Именно по ним она бьет сильнее всего. В истории России бывало немало таких эпизодов. После распада СССР россиян открыто «пичкали» любовью к американской свободе и демократии, распространяя ложные тезисы. Журналистка, по ее словам, и сама, будучи подростком, «повелась» на американскую пропаганду и даже загорелась идеей переехать в США.

«Гавань свободы. Я туда уехала счастливая, хотела остаться жить и семью перевезти, пока своими глазами не увидела, чего стоит эта свобода — страна, где больше всего заключенных в мире на душу населения, и как-то на этом успокоилась. Но «напичкать» можно», — заключила Маргарита Симоньян.

Ранее главный редактор канала RT заявила, что люди из Донбасса должны жить в России.