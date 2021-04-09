Ученые из США разработали прототип стиральной машинки для наушников

Вашингтон, 9 апреля. Прототип стиральной машинки для чистки беспроводных наушников разработали американские исследователи. Создатели обещают, что дезинфекция будет занимать не более двух минут.

Устройство появилось на платформе краудфандинга Kickstarter. Разработчики объяснили, что перед погружением наушников в барабан Cardlax EarBuds Washer, пользователь должен извлечь загрязнения из труднодоступных мест. Для этого предусмотрена механизированная щетка. После очистки в стиральной машинке, гарнитуру обработает спиртовым средством в особом отсеке.

На производство устройства требовалось 5000 долларов. Однако за несколько дней создатели на платформе собрали свыше 28 000 долларов. Девайс запустят в продажу уже в июне этого года. Рекомендованная стоимость устройства составляет 40 долларов.

До этого сообщалось, что инсайдеры опубликовали «живые» фотографии новых наушников от компании Apple. При этом в корпорации еще не предоставили сведения об AirPods 3.