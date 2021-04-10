«Голос. Дети»: миг славы или пропуск в большой шоу-бизнес? Колонка Иосифа Пригожина

Проект «Голос. Дети», как и взрослый «Голос», — один из самых интересных на отечественном телевидении. Он показывает, как со времен СССР изменилось время, и что оно дает сегодня талантливым ребятам. В советское время тоже проводились конкурсы, но их участников практически никто не знал. А сегодня, благодаря федеральному телеканалу с многомиллионной аудиторией у юных дарований есть возможность не только показать свой талант, но и попасть в поле зрения какого-нибудь крутого продюсера.

Талантливые дети с самого раннего возраста могут оценить уровень своей востребованности, чтобы с помощью взрослых принять решение о дальнейшей карьере. Участникам предоставляется уникальный шоу-кейс с открытым доступом, где оценки исполнителям выставляют и зрители, и члены жюри. На мой взгляд, это фантастическая возможность.

О том, что это один из лучших на сегодня музыкальных проектов, говорит неослабевающий интерес зрителей к «Голосу» — как детскому, так и взрослому. Если бы это было неинтересно, не востребовано, шоу просто не проводили бы. Замеры говорят сами за себя: с годами телесмотрение не падает, значит, не падает и зрительский интерес.

Помогают ли наставники пробиться в большой шоу-бизнес?

Наставники этого сезона шоу «Голос. Дети» — и Баста, и Светлана Лобода, и Егор Крид — люди, успешные в своей профессии, востребованные и очень популярные. Это значит, что они знают, как достичь успеха. Как востребованные успешные звезды они имеют право и учить, и судить, и выбирать, кто достоин продолжать путь в большой шоу-бизнес, а кто к этому не готов.

Но будущее даже тех участников, которые доберутся до финала, от наставников практически не зависит. От них в принципе не требуется быть для членов своей команды настоящими продюсерами. От наставников требуется принимать решения в соответствии со своими взглядами и вкусами. От них требуется набрать в свою команду юных исполнителей и вести их на протяжении проекта. Каждый наставник должен постараться, чтобы именно член его команды стал победителем. На этом их миссия кончается. Наставники не несут никакой ответственности за будущее этих детей после окончания проекта. Тех, кто покажет себя особенно ярко, насколько я знаю, после шоу возьмет под крыло компания Universal Music Group, которой принадлежит формат проекта «Голос».

Ни Лобода, ни Баста, ни Крид, ни Иосиф Пригожин, то есть я, не могут никого заставить продвигать того или иного исполнителя после окончания проекта. Но при этом, хотя Лобода, Баста и Крид сами не занимаются продвижением, они как исполнители имеют свой лейбл. Это значит, что у них есть некоторые возможности при помощи своего бренда помочь тем, кто им особенно приглянулся. Но это именно возможность, а не обязанность.

Почему мы не поем по-русски

Многие критикуют современные шоу, в том числе проект «Голос. Дети» за увлечение англоязычными произведениями в ущерб русским песням. Понимаю эти претензии, но также понимаю их бесперспективность. Если в советское время нам песня без преувеличения «строить и жить помогала», сегодня — это только средство развлечения. И моду, кому что слушать, тут, к сожалению, диктуем не мы. Да, сегодня русская музыка не в чести — это реальность, не зависящая ни от меня, ни от наставников шоу «Голос», да, по сути, — ни от кого.

Сегодня моду диктует даже не телевидение, которое вынуждено принимать и переваривать новые форматы, чтобы спасти свою аудиторию. Приходится смириться, что телевидение теряет молодежь, которая вообще не интересуется тем, что показывают по «ящику». Это я вам говорю как отец шестерых детей.

Раньше человек приходил с работы и сразу включал телевизор, а теперь количество развлечений, включая интернет, таково, что телевизор молодежи просто не нужен, на него не хотят тратить время. Мы идем вслед за новыми технологиями и тенденциями, пытаясь встроиться в новый мир. Это непросто. И на этом пути неизбежны потери.