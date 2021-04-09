Древние люди могли создавать наскальные рисунки в состоянии эйфории

Тель-Авив, 9 апреля. Давно известно о разнообразных наскальных рисунках наших предков. Ученые считают, что их творчество могло быть результатом измененного состояния сознания.

Результаты работы специалистов университета Тель-Авива опубликованы в издании The Independent. Эксперты предполагают, что у древних людей могли быть галлюцинации из-за недостатка кислорода под землей. Подобный вывод объясняет, почему такие рисунки находят в пещерах на значительной глубине, куда не попадает свет.

Специалисты считают, что художники тех времен могли осознанно искать места с пониженной концентрацией кислорода, что и вызывало гипоксию. Так, могли появляться галлюцинации и состояние эйфории. В то время люди предполагали, что подобный эффект вызван влиянием сверхъестественных сил.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили древнее кольцо эпохи Тюдоров. Ученые предполагают, что артефакт был создан в период между 1550 и 1650 годами.