Телеведущая Стриженова показала результат операции после падения в эфире Первого канала

Москва, 9 апреля. Телеведущая Екатерина Стриженова впервые ушла на больничный после получения серьезной травмы прямо во время съемок программы. Результат операции она показала в Instagram.

Во время эфира программы «Время покажет» артистка оступилась и неудачно упала на руку. После этого телеведущей экстренно сделали операцию: звезде Первого канала вставили пластину.

Недавно Стриженова опубликовала рентгеновский снимок после очередного обследования. Ведущая переживает, что инородный объект останется в ее руке навсегда.

«Хоть буду знать, что мне сделали. Вот такое поставили, да? Это навсегда?» — взволнованно спросила ведущая у медиков.

Поклонники успокоили артистку, объяснив, что эта мера — временная, и как только кости срастутся, пластину сразу же удалят. Из-за проблем с рукой Стриженова впервые в своей жизни взяла больничный. Она много времени проводит на отдыхе, который способствует активному восстановлению. По ее словам, медийным персонам всегда приходится работать. Единственной уважительной причиной для пропуска съемок является смерть.

«В нашей профессии больничных не бывает! Если температура или болит горло, никто не будет отменять съемки и спектакли. Смерть — это единственный повод не работать (так артисты шутят). Короче, поздравьте меня — я впервые в жизни оформила больничный! Ну, или посочувствуйте...» — написала телеведущая.

Операцию Стриженовой проводил хирург Боткинской больницы. Недавно в соцсети телеведущая показала свою руку в гипсе. Она старается держать фанатов в курсе событий, которые происходят в ее жизни.