По числу занятых спортом Дагестан уступает только Кубани и Тамбовщине

Махачкала, 9 апреля. Более половины населения Дагестана регулярно занимается физкультурой и спортом, сообщили ФАН в региональном Минспорте. По этому показателю республика занимает третье место среди субъектов Российской Федерации.

«Работа, проводимая в 2020 году по развитию массового спорта, позволила привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом 1 миллион 527 тысяч жителей республики. Это третий показатель по стране», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что Дагестан по числу занятых физкультурой уступает только Краснодарскому краю и Тамбовской области. При этом спортом охвачено более 50% населения региона.

«Сегодня у нас 51,5% жителей занимаются спортом. Это происходит в спортивных школах, в образовательных учреждениях во внеурочное время, фитнес-клубах, сюда же относятся те, кто самостоятельно занимается физической культурой», — добавили в Минспорте республики.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане созданы четыре спортшколы, которые будут осуществлять подготовку по водным видам, регби, грэпплингу и конному спорту. За ними закреплено имущество на общую сумму более 30 миллионов рублей.